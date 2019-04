Korst machinaal breken beter dan beregenen

Bij korstvorming is het beter om de korst machinaal te breken, dan met de haspel in de weer te gaan.

Dat zegt Jaap Jonker van uienzaadbedrijf De Groot en Slot nu er op diverse uienpercelen, door het hele land, korstvorming is ontstaan. Voor een deel is dat zelfs veroorzaakt door beregenen, anders door neerslag. Als er dan scherp weer komt, droogt de bovenlaag te snel op. Kiemplantjes hebben dan moeite om door te komen. Of ze maken zelf een barst in de korst, zoals op de foto hieronder te zien is. De foto is gemaakt in Zeeland.

Korstvorming op een uienperceel. Soms leidt het tot overzaaien. - Foto: De Groot en Slot

Overzaai

Bij korstvorming in periode van opkomst, dreigt overzaai. Om dat te voorkomen, kan de korst het beste machinaal worden gebroken. Met bijvoorbeeld een eg of rol, afhankelijk van de situatie. “Met beregenen maak je de grond niet los”, legt Jonker uit. “Bovendien loop je het risico dat er opnieuw een korst komt. Vorige week waaide het veel, maar ook deze week is de wind nog steeds stevig bij scherp – en dus drogend – weer.”

Kiemen

In de Noordoostpolder maakte collega Tom Langenberg een rondje uienpercelen. “Links en rechts komt, waar beregend is, een korstje voor”, ziet hij. Als de plak groot is, wordt het voor plantjes lastig doorkomen. “De situatie valt hier nog wel mee. Ik maak me meer zorgen over de grover liggende percelen die hard uitdrogen. Daar liggen dus zaadjes droog. Als ze allemaal droog liggen, is het nog niet zo erg. Als een deel wel gaat kiemen, loop je risico op tweewassigheid.”