Bijzondere situatie op graanmarkt in EU

De Europese Unie exporteert dit seizoen bijna net zo veel graan als ze importeert.

Dat komt bijna nooit voor. Normaal is de export veel groter dan de import. Maar de Europese Unie kan dit seizoen niet goed concurreren met de tarwe die Rusland en Oekraïne op de markt brengen. Dat heeft een prijsdrukkend effect op de tarweprijs in de EU.

Netto-importeur vanaf vorig jaar

In december vorig jaar ontstond zelfs de situatie dat de EU meer graan importeerde dan verkocht op de wereldmarkt. De EU werd daarna steeds meer een netto-importeur van graan. In de periode van 1 juli (de start van dit graanseizoen 2018/2019) tot en met 3 februari had de EU 2,8 miljoen ton graan meer gekocht dan verkocht op de wereldmarkt. Een import-overschot is een ongekende situatie voor de EU. Door droogte oogstte de EU vorig jaar minder graan dan normaal, waardoor meer import nodig is om het tekort op te vullen.

Op dit moment netto-exporteur

Doordat Rusland uitverkocht raakte, kon de EU vanaf februari weer wat meer tarwe exporteren. Deze maand werd de EU weer een netto-exporteur van graan. De EU exporteerde dit seizoen van 1 juli tot en met 21 april ruim 25,4 miljoen ton graan. De EU kocht in die periode bijna 24,7 miljoen ton graan. Daarmee is de EU op dit moment een netto-exporteur van slechts 736.000 ton graan.

Exportoverschot

Dat staat in schril contrast met de voorgaande seizoenen. In 2017/2018 exporteerde de EU ruim 9 miljoen ton graan meer dan het importeerde. Het seizoen daarvoor bedroeg het exportoverschot bijna 19 miljoen ton. In de seizoenen daarvoor lag het exportoverschot zelfs boven de 30 miljoen ton graan.