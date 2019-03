Spotprijs suiker stijgt, termijnnotering daalt

De spotprijzen voor suiker lopen langzaam op in de Europese Unie.

Volgens de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) werd op de spotmarkt eind februari € 442 per ton suiker betaald in de regio Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Dat was eind januari nog € 430.

Kleine hoeveelheden suiker

Op de spotmarkt worden zeer kleine hoeveelheden suiker verhandeld. De meeste suiker wordt aan het begin van de bietencampagne verkocht voor langere tijd. Toen was suiker veel goedkoper. In september 2018 lag de verkoopprijs voor suiker in de EU gemiddeld op € 347, volgens de Europese Commissie. Dat zakte naar een dieptepunt van € 312 in januari 2019, maar dat betreft nog steeds prijzen die zijn vastgelegd in de contracten die eerder zijn afgesloten. De Commissie loopt 2 tot 3 maanden achter met de rapportage van de suikerprijzen.

Voorbode van mogelijke prijsverbetering

De CBB vindt het positief dat de spotprijzen stijgen. “Dit zou de voorbode kunnen zijn van een mogelijke prijsverbetering. Deze zwakke tekenen van herstel komen waarschijnlijk doordat Oekraïne en Rusland 10 tot 15% minder bieten gaan zaaien. De Europese Commissie verwacht in de EU een areaaldaling van 10%.”

Prijs in Londen onder druk

Op de termijnmarkt in Londen staat de suikerprijs echter wel onder druk. Londen noteerde maandag $ 332,50 (€ 294) per ton voor het meicontract. Dat is de laagste prijs voor dit contract in een half jaar. De suikerhandelaren hebben nog niet veel vertrouwen in een prijsstijging.

Wereld produceert meer dan ze verbruikt

Rabobank verwacht voor dit lopende seizoen 2018-‘19 dat de wereld 1,1 miljoen ton suiker meer produceert dan ze verbruikt. Maar de consumptie van suiker groeit in het nieuwe seizoen 2019-‘20 wereldwijd met 1,4%. Terwijl de Europese Unie, India en Thailand minder suiker gaan produceren. Er ontstaat in 2019-‘20 een tekort van 4,3 miljoen ton suiker, schrijft Rabobank in een rapport over de suikermarkt. Daardoor krimpen de suikervoorraden. De wereld heeft eind september 2020 nog een suikervoorraad die 38,9% van het jaarlijkse verbruik kan dekken. Dat is maar een fractie hoger dan de gemiddelde stocks-to-use-ratio van 38,4% van de laatste 10 jaar.

Er is maar beperkt ruimte voor een prijsstijging omdat India veel suiker blijft exporteren

Rabo-analist Charles Clack

Verhouding voorraad en verbruik

Dit seizoen zit de verhouding tussen voorraad en verbruik ruim boven de 40%.

Grote voorraden drukken de prijzen omdat ze tegenvallers in de oogst opvangen. Daarom duwt de krappere beschikbaarheid de suikerprijzen omhoog, wat leidt tot hogere bietenprijzen voor de telers. Maar de stijging gaat langzaam, zegt Rabo-analist Charles Clack. “Er is maar beperkt ruimte voor een prijsstijging omdat India veel suiker blijft exporteren. Daarnaast legt Brazilië nog steeds de nadruk op de productie van suiker in plaats van ethanol.”

Suiker en Brazilië

Brazilië is de grootste producent en exporteur van suiker in de wereld. Doordat Brazilië veel suiker omzet in ethanol, zijn de aardolie- en gasprijzen ook van belang voor de suikermarkt, stelt Rabobank. Hoe duurder fossiele brandstoffen zijn, des te meer suiker Brazilië omzet in ethanol. Dat heeft een opdrijvend effect op de suikerprijs.