Onderzoekers: geen verband tussen GMO-mais en kanker

Ratten krijgen geen kanker van transgene mais, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

Een groep van 18 instituten voerde het onderzoek, dat 2 jaar duurde, uit. De transgene mais betreft NK603, dat door genetische modificatie (GMO) bestand is gemaakt tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, de werkzame stof van Roundup.

GMO-mais zou kanker veroorzaken

Het onderzoek is gepubliceerd in Archives of Toxicology. De aanleiding voor dit onderzoek is eerder onderzoek uit 2012 van de Franse wetenschapper Gilles-Eric Séralini. Die concludeerde dat NK603 veel kankergezwellen en sterfte veroorzaakt bij ratten. Dat onderzoek duurde 2 jaar en was het eerste grote onderzoek naar langdurige effecten van transgene mais op ratten en hun nakomelingen.

Maar er kwam veel kritiek op dat onderzoek van andere wetenschappers. Daarom subsidieerde de Europese Commissie een nieuw onderzoek dat ook 2 jaar heeft geduurd. In dit onderzoek zijn geen verschillen gevonden tussen ratten die zijn gevoerd met NK603 en ratten die gewone mais kregen.

3 groepen ratten onderzocht

In het onderzoek zijn 3 groepen identieke ratten met elkaar vergeleken. Iedere groep ratten is onderverdeeld in groepjes die een verschillend gehalte aan mais in hun rantsoen kregen. De eerste groep ratten kreeg gewone, niet-gemodificeerde mais. De tweede groep kreeg NK603-mais gevoerd, dat 1 keer tijdens het groeiseizoen was bespoten met Roundup. De derde groep kreeg ook NK603, maar deze mais was niet behandeld met Roundup.

NK603 door Efsa veilig bevonden

De onderzoekers melden dat ze geen verschil zagen tussen de 3 groepen ratten wat betreft sterfte en het ontstaan van tumoren. De gebruikte maissoort NK603 van Monsanto (nu Bayer) is door de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa in 2009 veilig bevonden voor toepassing in veevoer en humane voeding. Vanuit Nederland deden de instituten Wageningen UR, het Rikilt en adviesbureau LIS Consult mee aan het onderzoek.