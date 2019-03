Eerste 365 hectare suikerbieten gezaaid

De eerste 365 hectare suikerbieten is afgelopen week gezaaid, meldt Suiker Unie.

Ruim 100 hectare is ingezaaid in zowel West-Brabant, Flevoland als op de noordelijke klei, en ook op enkele percelen in andere teeltgebieden.

Risico’s vroeg zaaien

Gezien de uitzonderlijk mooie (weers)omstandigheden is 365 hectare nog relatief weinig. Veel telers vinden het risico van extreem vroeg zaaien te groot en wachten in elk geval tot 10 maart. Vanaf die datum kunnen telers alle rassen zaaien, als het weer en de bodem het toelaten. Bij een lage bodemtemperatuur kiemt het bietenzaad traag en zijn de plantjes lang onderweg naar de opkomst. Het risico op een lager plantenaantal door vreterij van allerlei bodeminsecten is dan ook groter. Bovendien kan een langdurig koude periode rondom de opkomst leiden tot meer schieters. Het kan natuurlijk goed gaan, maar het is afwachten of de reeds gezaaide bieten profijt hebben van hun voorsprong, drukt Suiker Unie telers op het hart. Suiker Unie wijst telers er nogmaals uitdrukkelijk op dat overgebleven zaad van vorig jaar met Sombrero of Poncho Beta niet mag worden gezaaid.”

Minder bieten verwacht

6.000 hectare minder bieten

Cosun verwacht voor 2019 een areaal van zo’n 80.000 hectare (6.000 hectare minder dan in 2018). Dit baseert Cosun op basis van de bestellingen van bietenzaad en de opgave van leden hoeveel hectare ze willen telen.

Al veel veldwerk verricht

Voor de tijd van het jaar hebben akkerbouwers al veel veldwerk uitgevoerd, ziet de agrarische dienst van de bietenverwerker. In het Zuidwesten zijn vroege aardappelen gepoot. In de meeste teeltgebieden zijn volop uien geplant en gezaaid. Ook is veel mest uitgereden en is er al kunstmest gestrooid. Hier en daar zijn de voorjaarsleveringen van Betacal afgewerkt.