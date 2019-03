Contractprijzen industriegroente 10 tot 12% gestegen

De contractprijzen industriegroenteteelt zijn voor belangrijke gewassen met 10 tot 12% verhoogd voor 2019.

Dat zegt Cees Geven van coöperatieve telersvereniging De Schakel. Desalniettemin is het moeilijker dan voorgaande jaren om de aanvoer van grondstoffen vast te leggen voor de verwerking.

Telers sceptisch na droog seizoen

Telers zijn sceptisch na het droge seizoen 2018 waarin zij gemiddeld 25% schade leden, merkt Geven. “Als de kilo’s er niet zijn, valt het saldo tegen”, weet Geven. “Wie weinig beregeningsmogelijkheden heeft en daardoor vorig seizoen slechte opbrengsten, krabt zich nog eens achter de oren. Wil je opnieuw het risico nemen?”

En dan is het lastig om enthousiast te zijn voor een nieuw seizoen. De prijsstijging voor onder meer wortelen, spinazie, erwten en bonen draaide de stemming wat. “In lijn van wat de branche doet.”

De peulen van een erwtenplant. De prijsstijging voor onder meer wortelen, spinazie, erwten en bonen draaide de stemming wat. - Foto: Koos Groenewold

Contracteren verloopt moeizaam

Maar dan betwijfelt Geven nog of het gewenste areaal wordt ingevuld. Het contracteren verloopt moeizamer dan normaal. “Afgelopen najaar is onder mooie omstandigheden graan gezaaid”, verklaart Geven. “Prijstechnisch wordt dat gewas interessanter, met lagere risico‘s. Dan kan dat interessanter zijn. De akkerbouwer moet zijn bedrijf natuurlijk rendabel houden.”

Stijgende kosten en hogere risico‘s

De ervaringen van De Schakel zijn in lijn met wat er in België gebeurt. Ook daar willen telers hogere prijzen in verband met de stijgende kosten en hogere risico’s door de weersextremen. De contractonderhandelingen verlopen ondanks prijsstijgingen moeizaam en spruitentelers overwegen zelfs een eigen afzetkanaal.

Cees Geven: “De teelt en markt voor industriegroente bevindt zich grofweg tussen Parijs, Groningen en Keulen. Daarbinnen beweegt het prijsniveau in een gelijke golfbeweging die nu stijgend is.”

Transport grote kostenfactor

Een vaste groep telers blijft sowieso, ziet De Schakel-directeur. “Verwerkers hebben de telers rondom de fabrieken het hoogst op hun lijstje staan, aangezien dat logistiek veel praktischer en dus goedkoper is.” Transport is een grote kostenfactor die in de contractprijs wordt meegenomen.

Het zaaiseizoen is voor gewassen als wortelen en erwten al begonnen, maar ligt nu stil door de regen. De vraag is stabiel en de areaalverdeling ongeveer gelijk.