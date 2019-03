Agrifirm zoekt biologische telers voor praktijktest

Coöperatie Agrifirm zoekt biologische akkerbouwers die een demo willen aanleggen in consumptie- of pootaardappelen.

Het doel van de praktijktest is controle krijgen over rhizoctonia en bevorderen van de schilkwaliteit.

Positieve effecten testen

Het gaat om een praktijktest met het bacteriepreparaat Serenade met een brede werking tegen schimmels, en de mycorrhiza BiomyPro. “In 4 jaar onderzoek heeft Agrifirm positieve effecten gezien op schilkwaliteit en rhizoctonia-aantasting”, vertelt Gratia Meijers, specialist biologische akkerbouw bij Agrifirm. Zij roept telers op zich aan te melden voor de praktijktest. “Dat mooie resultaat willen we nu op meerdere locaties in de praktijk testen. Zo krijgen we een beter beeld van de variabelen die de effectiviteit beïnvloeden en wat dit voor het rendement van de teler betekent.”