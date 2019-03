Aardappelexport in februari op peil januari

De export van Nederlandse consumptie- en industrieaardappelen beliep in februari een totaal van 69.500 ton, meldt de Nederlandse Aardappel Organisatie. Het is vrijwel gelijk aan het exportvolume in januari à 68.000 ton.

Van de totale uitvoer is het leeuwendeel, 64.000 ton, afgezet binnen de EU. Daarvan nam België precies twee derde voor zijn rekening. België is dit seizoen net als voorgaande jaren verreweg de belangrijkste bestemming voor Nederlandse aardappelen. Van juli 2018 tot en met februari is een hoeveelheid van 298.000 ton naar de zuiderburen vervoerd, tegen 244.000 ton in dezelfde periode van vorig seizoen. Dat is een toename van 22%.

Het is toe te schrijven aan de matige tot schrale aardappeloogsten die in 2018 van de akkers kwamen. De Belgische aardappelverwerkers hebben daardoor meer behoefte aan importaardappelen, terwijl de export naar verdere bestemmingen te lijden heeft van een hoog prijsniveau. De export in de periode juli tot en met februari kwam uit op 504.000 ton, dat is 40.000 ton ofwel 9% minder dan in dezelfde periode van het voorgaande seizoen.