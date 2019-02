VTA dringt aan op melden transacties

Het melden van transacties is van zeer groot belang om een waardige notering neer te kunnen zetten, benadrukt Bert Timmermans, voorzitter van de VTA-handelscommissie aardappelen.

“Er zijn meerdere verontruste telers die mij bellen, omdat er zorgen zijn over de huidige situatie. De industrie probeert de beurs te drukken. Verwerkers willen geen hogere prijzen tonen in deze periode van contractafspraken en lopende aardappelpools.”

De notering van PotatoNL kwam donderdag niet tot stand, omdat de handel in vrije aardappelen niet zichtbaar is. Vanuit de PotatoNL-commissie wordt ook ervaren dat het soms lastig is om op donderdag, relatief kort op dinsdag, een waardige notering neer te zetten. Gisteren was er slechts 1 inbreng van een relatief kleine partij fritesaardappelen onder € 30 per 100 kilo die de fritesnotering onderuit zou halen. En dat terwijl de aardappelmarkt vast is. Dat is onder andere terug te zien in de gestegen cashsettlementprijs. Ook de VTA-notering voor frites blijft deze week stevig staan op € 30 tot € 32 per 100 kilo.