Prijs belemmert aardappelexport

De hoge aardappelprijzen belemmeren de export naar de belangrijkste bestemmingen.

In januari viel de uitvoer naar België en Duitsland lager uit dan een jaar geleden. Maar zeker ook de verre bestemmingen – Afrika, Amerika en Azië – kochten minder aardappelen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Minder verkocht binnen EU

In totaal werd in januari iets meer dan 68.000 ton aardappelen geëxporteerd. Dat is zo’n 15.000 ton minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Binnen de EU werd zo’n 5.000 ton minder verkocht, terwijl naar derde landen een kleine 10.000 ton minder werd uitgevoerd. Van de totale uitvoer in januari was bijna 41.000 ton bestemd voor Belgische afnemers.