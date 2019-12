Delphy test alternatieve kiemremming aardappelen

Delphy onderzoekt alternatieven voor chloorprofam om kiemremming bij consumptieaardappelen te voorkomen.

Het adviesbureau vergelijkt vier alternatieve bewaarstrategieën. Het kiemremmingsmiddel chloorprofam is vanaf 2020 verboden.

Eén van de alternatieven is de kiemrustverlenger 1,4Sight. De werkzame stof is 1,4-dimethylnaphtalene, die van nature al voorkomt in aardappelen. Door het gehalte aan deze stof op peil te houden behoudt de aardappel de kiemrust. De andere alternatieven kiemremmingsmiddelen zijn Biox-M en Argos. De basis van Biox-M is groenemuntolie, dat spruitvorming in aardappelen onderdrukt. Argos is gemaakt van sinaasappelolie.

Keuze voor biologische middelen

Delphy kiest bewust voor biologische middelen om kieming te voorkomen, zegt Dominique Cammaert, projectleider voor onderzoek in de akkerbouw in Zuidwest-Nederland. “Het gebruik van chemische middelen wordt steeds meer beperkt. Daarom gaan we testen of we aardappelen lang kunnen bewaren zonder chemische middelen. We willen ook onderzoeken of bewaring mogelijk is zonder kiemremming. Daarom passen we als vierde alternatief alleen mechanische bewaring toe.”

Landelijke enquête

Het onderzoek wordt uitgevoerd op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat, zegt Cammaert. “Alle aardappelen zijn vóór de oogst gespoten met MH als basisbehandeling voor aardappelen die je wilt bewaren. De aardappelen zitten nu in aparte bewaarplaatsen. Begin januari beginnen we met de proef met kiemremmingsmiddelen. We doen onderzoek met diverse rassen. Tijdens het bewaarseizoen wordt op diverse momenten de kwaliteit van de aardappelen gemeten, zoals bakkleur, aantal en lengte van de kiemen, inwendige gebreken en bewaarverliezen. We gaan ook nog een landelijke enquête houden om meer informatie te verzamelen over goede bewaarstrategieën.”

Lobby van aardappelsector

Het nadeel van chloorprofam is dat het lang aanwezig blijft in bewaarschuren en kisten, waardoor het lastig is om aardappelen zonder residu af te leveren. Daarom lobbyt de aardappelsector in Brussel om de Europese Commissie te bewegen een minimum MRL in te stellen voor chloorprofam, die dan geldig blijft tot het middel door natuurlijke afbraak is verdwenen. De afbraak kan wel vijf tot tien jaar duren.