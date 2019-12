België: weer ontheffing voor neonics bietenzaad

België geeft opnieuw een ontheffing voor het gebruik van neonicotinoïden in bietenzaad. De voorwaarden blijven hetzelfde als in 2019.

Vorig jaar was het eerste jaar dat de neonicotinoïden, die bieten via zaadcoating beschermen tegen insecten, in de open lucht zijn verboden in de EU, tenzij een lidstaat een ontheffing geeft. Nederland geeft die ontheffing niet.

De bietensector in België had gevraagd om versoepeling van de voorwaarden, maar dat heeft de overheid niet gehonoreerd.

Ontheffing toegepast op 25-30% bietenpercelen

Op een perceel waar bieten hebben gestaan mag twee jaar daarna geen bloeiend gewas worden geteeld, dus ook geen aardappelen of mais. Dat past slecht in veel Belgische bouwplannen. Daarom is dit jaar de ontheffing slechts toegepast op 25% tot 30% van de bietenpercelen.

De Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) heeft de ontheffing aangevraagd, via het Belgische bieteninstituut KBIVB. De ontheffing geldt alleen voor 2020 en duurt 120 dagen.

Ontheffing wordt niet eindeloos herhaald

CBB stelt in haar nieuwsbrief dat bietentelers er rekening mee moeten houden dat de ontheffing niet eindeloos zal worden herhaald. “Het doel is dan ook om op korte termijn alternatieven te ontwikkelen die deze zaaizaadbehandelingen kunnen vervangen.”

Voorwaarden voor ontheffing

Telers mogen behandeld zaaizaad gebruiken onder bepaalde voorwaarden. Ze moeten gecertificeerd zijn voor Vegaplan, het Belgische systeem voor de kwaliteitsborging in de plantaardige sector. En er zijn beperkingen voor de vervolggewassen. Telers die de voorwaarden overtreden, moeten het vervolggewas vernietigen en ze kunnen nooit meer in aanmerking komen voor de ontheffing.