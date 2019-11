Wereldwijd 60% meer uien produceren

Broer B.V., Bejo en De Groot en Slot bundelden dit jaar hun kennis en die van specialisten uit de sector op het Quality inside Onion Symposium. Een van de specialisten die donderdag 14 november voor een volle zaal over ‘Wereldwijde handel in uien’ sprak, was Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Assocciaton (HOA).

“Als wij niet exporteren heeft iemand ergens op de wereld honger”, stelt Gunter. De ui is de meest gegeten groente wereldwijd en met een groeiende wereldbevolking zijn er in 2050 150 miljoen ton uien nodig. Dat is zo’n 60% meer dan op het moment wereldwijd wordt geproduceerd. Een paar jaar geleden werd er gemiddeld 8 tot 9 kilo uien per inwoner in de wereld gegeten. Die hoeveelheid ligt nu rond 12 kilo per hoofd van de bevolking. De kiloverschillen zijn groot per land. Zo eet een Nederlander een ui bij een maaltijd. In Afrika is de ui het hoofdbestanddeel van de maaltijd. De Afrikaanse bevolking eet gemiddeld 36,7 kilo uien per inwoner. De bevolking in Afrika groeit van 1,4 miljard mensen naar 4 miljard. Dat betekent dus ook een flinke groei in de consumptie van uien.

Nederland is concurrerend

Wat betekent deze stijgende vraag voor Nederland? Is het gevaarlijk als het buitenland op niveau komt met Nederland of zelfvoorzienend raakt? Volgens Gunter niet. “Het Nederlandse areaal kan namelijk niet onbeperkt toenemen en de trend van 60% meer uien in de wereld biedt genoeg mogelijkheden. De Nederlandse kostprijs is concurrerend. Nederland wordt wereldwijd als een betrouwbare handelspartner gezien en logistiek zijn wij heel sterk”, zegt Gijsbrecht Gunter. Het exportaandeel van de wereldwijde uienproductie is het afgelopen decennia van 6% naar 8% gestegen. Dat betekent dat nu zo’n 7 tot 8 miljoen ton uien over de wereld heen en weer schuift. “Naast het produceren van uien kunnen wij ook een rol spelen om buitenlandse uien via Nederland te exporteren. Dat heeft de sector afgelopen seizoen laten zien.”

Nederland wordt wereldwijd als een betrouwbare handelspartner gezien en logistiek zijn wij heel sterk. - Foto: Ruud Ploeg

Ketenbreed onderzoek

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij een goede afzet van uien. Allereerst de kwaliteit. Niet elk teeltgebied heeft dezelfde grondsoort en daglicht, wat zeer bepalend is voor de bewaarbaarheid van de ui. Opbrengsten verschillen wereldwijd tussen de 2 tot 66 ton per hectare. 70% van het watergebruik gaat naar de landbouw, daarom zijn rassen die water beter opnemen belangrijk. Maar ook irrigatiemethodes en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden steeds belangrijker. De Nederlandse sector werkt via het ketenbrede onderzoeksprogramma Uireka aan problemen waar de praktijk tegenaan loopt. Verder zijn overheden bepalend voor de mogelijke afzet van uien. Een stabiele democratie zorgt voor een stabiele afzet. Kijk naar de brexit. De wisselkoers van de Britse pond zorgt voor sterkere prijsfluctuaties. Ook kent de sector handelsbarrières met landen, zoals Senegal, Panama, China en Indonesië.