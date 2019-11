Loofklappen voor spuiten met Shark blijkt succesvol

Philipp Sieben (26) heeft een akkerbouwbedrijf in Bedburg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, met 180 hectare akkerbouwgrond, waarvan 15 hectare Markies. Samen met twee collega akkerbouwers verzorgt hij het land. Nieuwe regelgeving maakt het doodspuiten van de gewassen volgend seizoen lastiger.

Het gebruik van het standaard loofdodingsmiddel Reglone is dit najaar niet meer toegestaan, daarmee verdwijnt een krachtig middel. Om zich voor te bereiden op volgend seizoen heeft Sieben op een gedeelte van zijn Markies-perceel een test uitgevoerd met het middel Shark. Het loofdodingsmiddel Shark heeft dezelfde werkzame stof carfentrazone-ethyl als het product Spotlight Plus, dat in Nederland verkrijgbaar is.

Akkerbouwer Philipp Sieben in het Duitse Bedburg heeft op de eerste rijen van zijn perceel Markies het loof geklapt. Vervolgens zijn de stengels bespoten met Shark. - Foto: Henk Riswick

Loofklappen voor spuiten

Shark mag wel worden gebruikt, maar is minder krachtig dan Reglone. Sieben verwachtte dat het loofdodingsmiddel Shark minder goed zou werken voor Markies, omdat de stengel van deze plant een stuk steviger is dan bijvoorbeeld van Innovator. Om met spuiten beter bij de stengel te komen, heeft Sieben het loof geklapt voor het doodspuiten. Dit zodat hij het middel Shark direct op de Markies-stengels kon spuiten. Na veertien dagen was het loof 100% afgestorven. De methode door eerst het loof te klappen en vervolgens een maal 1 liter Shark per hectare te spuiten, heeft goed uitgepakt. Al het groene gewas is afgestorven, geeft Sieben aan. Bij de ‘oude’ werkwijze die Sieben met Reglone toepaste, moest hij tweemaal 1 liter Reglone spuiten op het groene blad met een tussenpoos van zes dagen. Daarna werd 1 liter Shark gespoten om vervolgens na veertien dagen te oogsten.

Aardappelen langer laten groeien

Omdat Markies de meest veeleisende herbicidevariëteit is, zal het zeker ook goed werken op de andere rassen. Volgend jaar gaat Sieben zeker de geteste methode gebruiken om het loof van alle aardappelrassen te doden, ook omdat deze methode veel sneller is. Hierdoor kan hij of eerder oogsten of zijn aardappelen langer laten groeien. Sieben kan sneller reageren met deze methode, wat volgens hem ook een goede toepassing is voor pootaardappelbedrijven. Sieben bekijkt volgend seizoen of hij ook gaat testen met Quickdown, zodat hij weet hoe dat middel werkt. Maar als Shark goedkoper is, geniet dat middel zijn voorkeur.