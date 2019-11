Bayer gaat samenwerking aan met Claas

Bayer gaat samenwerken trekkerfabrikant Claas. Het partnerschap betreft een samenwerking met Bayers digitale landbouwtak ‘The Climate Corporation’ en het digitale landbouwplatform FieldView.

Door deze samenwerking wordt het digitale platform Claas Telematics aan Fieldview gekoppeld.

Door deze samenwerking krijgen klanten van FieldView die Claas Telematics gebruiken, inzicht in data als opbrengstrapporten en kaarten op één plek. Op die manier kunnen de gegevens die door de Claas-machines worden gegenereerd gekoppeld worden aan de gegevens in Fieldview, zoals weersinformatie en voorspellende modellen van het platform.

Hogere duurzame productiviteit met digitale hulpmiddelen

“Boeren verzamelen al tientallen jaren gegevens van hun landbouwmachines. Hetzelfde geldt voor weergegevens, bodemgegevens, gegevens over gewasprestaties, de lijst gaat maar door,” aldus Mike Stern, CEO van The Climate Corporation en hoofd van Digital Farming voor Bayer Crop Science. “Deze gegevenssets worden nog waardevoller voor onze klanten wanneer ze kunnen worden gecombineerd met de geavanceerde AI-tools die we ontwikkelen om de winstgevendheid te vergroten en het risico op hun bedrijven te verminderen. Dit partnerschap met Claas vereenvoudigt dat proces en helpt boeren over de hele wereld om digitale hulpmiddelen te gebruiken om hun productiviteit duurzaam te verhogen.”

Volgens Bayer opent de samenwerking met Claas deuren om FieldView verder uit te breiden in Europa en andere regio‘s. Het platform werd in 2015 voor het eerst gelanceerd in de Verenigde Staten en wordt momenteel gebruikt in Noord- en Zuid-Amerika en Europa.