Aviko: grote inhaalslag rooiwerk aardappelen

In week 44 vond een ware inhaalslag qua aardappelrooien plaats. Begin november werd wisselvallig weer voorspeld, reden voor veel telers en loonwerkers om in de droge week dag en nacht te rooien om zoveel mogelijk aardappelen achter de planken te krijgen.

Moderne rooiers met moderne reinigingsprincipes blijken in korte tijd veel hectares weg te kunnen stouwen. Dat blijkt uit de rooiverloopcijfers van aardappelverwerker Aviko Potato. In week 44 was in Nederland 82% van de aardappelen gerooid. Een week eerder was dat 40%. De achterstand op andere jaren is hierdoor flink geslonken. In 2018 was rond deze tijd de oogst nagenoeg afgerond, in 2017, 2016 en 2015 was begin november 92 tot 95% gerooid.

In Flevoland is bijna 90% gerooid, in de Noordoostpolder 80%. Een week eerder was dat 40%. In Noord-Holland is afgelopen week ook veel werk verzet. Was in week 43 10% gerooid, in week 44 is dat opgelopen naar 60%. In het Zuidwesten, Gelderland en Noordoost-Nederland is inmiddels tussen 75 en 80% gerooid. In Zuidoost-Nederland is de oogst nagenoeg aan kant. Daar zit nog 5% in de grond.

Wel nat, maar toch weinig kwaliteitsproblemen met aardappelen

Loonbedrijf Breure – De Waard in Swifterbant vertelt dat in zijn werkgebied afgelopen week veel is gedaan, maar dat nog aardig wat percelen gerooid moeten worden. “Als in november nog wat droge dagen komen, rammelen we er nog wel veel van uit”, verwacht het loonbedrijf. Het rooien gaat niet snel. Een geluk is dat de structuur van de grond overwegend goed is. “Het is wel nat, maar vooral bovenin. Er heeft nog geen water tussen de ruggen gestaan, dus ik heb nog weinig kwaliteitsproblemen gezien.”

Hier en daar zullen wel hoekjes met kwaliteitsproblemen door rot blijven zitten, maar dan praten we niet over bunders

Thomas de Klerk van loonbedrijf Sturm – Jacobs in Wieringerwerf meldt dat vorige week in hun werkgebied Wieringermeer volop is gerooid, maar dat het wel erg langzaam gaat en gepaard gaat met veel grondtarra. De rooisnelheid ligt op 1 à 2 kilometer per uur om de grond kwijt te raken. Hij hoorde ook van een teler uit de buurt die niet harder reed dan 0,8 kilometer per uur. “Dan doe je niet zoveel op een dag.” De Klerk verwacht overigens dat de meeste aardappelen uiteindelijk wel gerooid gaan worden. De moderne rooiers kunnen tegenwoordig veel en rooien best schoon. “Hier en daar zullen wel hoekjes met kwaliteitsproblemen door rot blijven zitten, maar dan praten we niet over bunders.”

Loonbedrijf Wisse in Meliskerke heeft afgelopen vrijdag de laatste aardappelen van vaste klanten gerooid. Wim Wisse schat dat op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland nog 10 à 15% in de grond zit. “Vorige week is echt een slag gemaakt. Het rooien ging volgens Wisse vrij prima. Alleen op percelen met structuurproblemen, bijvoorbeeld wormengrond, ging het wat trager. De kans bestaat dat Wisse nog bij andere, incidentele, klanten gaat rooien, mocht extra rooicapaciteit nodig zijn.

Oogst in Noordwest-Europa vordert flink

In Noordwest-Europa zijn afgelopen week veel aardappelen gerooid. Dat blijkt uit de rooiverloopcijfers van Aviko Potato voor Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. In Nederland is in week 44 82% van de aardappelen gerooid, in week 43 was dat nog 40%. In Frankrijk is 88% gerooid, een week eerder was dat 62%. In België is 85% gerooid. In week 43 was dat 65%. In het Verenigd Koninkrijk is 80% gerooid, tegen 55% een week eerder. In Duitsland is met 95% het rooien nagenoeg afgerond. Vorige week bedroeg het rooipercentage in Duitsland 85. Polen is het verst gevorderd. Vorige week was 85% gerooid, in week 44 is dat 98%.

Het rooien loopt wel wat achter op voorgaande jaren. Toen waren begin november in Duitsland, Polen, België en Frankrijk alle aardappelen gerooid. Nederland is traditioneel tot wat later in het jaar in het rooien. Normaal is in Nederland begin november het gerooide percentage 95.