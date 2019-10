Schimmelbestrijders in bollen onder vuur

Schimmelbestrijders in de bollenteelt worden aan een nieuwe toets onderworpen.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) vindt dat er reden is schimmelbestrijders op basis van azolen opnieuw te bekijken.

Aanleiding is een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waaruit blijkt dat schimmelbestrijders in de bloembollenteelt onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot resistentie in schimmels. Daardoor werken sommige medicijnen niet meer tegen schimmels bij ernstig zieke en zwakke patiënten.

Resistentieontwikkeling bij de schimmel Aspergillus fumigatus is in Nederland al langer een punt van zorg. Onderzoekers van het Nijmeegse Radboud Universitair Medisch Centrum hebben enkele jaren geleden al aan de bel getrokken, vanwege een moeilijk behandelbare (resistente) schimmelinfectie.

Landbouwminister Carola Schouten deelt die zorg. Het is haar en haar voorgangers tot nu toe niet gelukt om buitenlandse collega’s en de Europese Commissie ‘enig gevoel van urgentie’ mee te geven. Tot nog toe is het probleem niet internationaal op de agenda gekomen, terwijl het probleem niet bij de grenzen ophoudt.

Bloembollenafval broedplaats van resistente schimmels

Ondertussen is de bloembollensector zelf wel in actie gekomen. Uit RIVM-onderzoek is gebleken dat afval van bloembollen de ideale broedplaats vormt voor de ontwikkeling van resistente schimmels. De temperatuur in het afval gecombineerd met de aanwezigheid van schimmelbestrijders stimuleert de vorming van resistente schimmels. Daarom heeft de bloembollensector in samenspraak met RIVM en het ministerie een plan ontwikkeld om bloembollenafval zo snel mogelijk af te voeren en te verwerken.

Landbouwminister Schouten gaat samen het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekijken hoe de compostering van afval in de bloembollenteelt moet worden geregeld om resistentievorming te voorkomen. Tegelijk zal Ctgb nieuwe voorwaarden stellen aan het gebruik van azolen als gewasbeschermingsmiddel.