Suiker Unie wil 14 hectare zonneweide

Met minimaal 14 hectare zonnepanelen wil Suiker Unie de specialiteitenfabriek in Puttershoek (Z.-H.) binnen 3 jaar volledig op solar laten draaien.

Die ambitie voor een circulaire productie ventileert CEO Paul Mesters. “Dit jaar willen we het onderzoek naar de zonneweide afronden, zodat we in 2020 voor deze locatie netto energieleverancier worden”, licht hij toe, met de toevoeging de groenste suikerproducent van Europa willen zijn.

Energietransitie

Mesters: “Daar waar onze collega-concurrenten nu van steenkool op gas overstappen, zijn wij met de volgende energietransitie bezig: van gas op verdere vergroening, groen gas en solar.”