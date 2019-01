Crowdfundingactie Eqraft telt al 25 tot 30 deelnemers

De crowfundingactie van de uienverwerkers om een doorstart te realiseren voor de failliet verklaarde machinefabrikant Eqraft telt al 25 tot 30 deelnemende bedrijven uit de sector.

Dat vertelt een van de woordvoerders, Jaap Wiskerke van Wiskerke Onions. “En de aanmeldingen lopen nog steeds door.” De beoogde miljoen euro wordt absoluut gehaald, zegt hij, misschien wel meer. Het maximum per bedrijf is vastgesteld op € 50.000, in de vorm van een lening. Zodra het bedrijf de boel weer op orde heeft, komt het dus terug. Ook bedrijven buiten de uiensector en zelfs uit het buitenland melden zich voor finaniciële hulp. “Hoe meer bedrijven meedoen, hoe lager het bedrag per deelnemer kan zijn.” De meeste uienverwerkers hebben allerlei apparatuur staan van Eqraft, gevestigd in Emmeloord. Dus het belang om het bedrijf in de benen te houden is groot. “We willen het intellectuele eigendom van Eqraft veilig stellen.”

Uienverwerking bij Wiskerke Onions. Verwerkers gebruiken veel apparatuur van Eqraft. - Foto: Peter Roek

Saamhorigheid concurrenten

Overweldigend en hartverwarmend, noemt Wiskerke de manier waarop klanten zich dezer dagen achter hun leverancier scharen. “Dit is uniek, wanneer hoor je nou dat concurrenten zoveel saamhorigheid laten zien? Het geeft ook aan hoeveel vertrouwen wij hebben in de gebroeder Arie en Gerard van der Knijff, de voormalige eigenaren waar wij mee verder willen. Zij leveren perfect werk en verdienen een tweede kans. Iedereen kan wat overkomen waardoor het verkeerd gaat.”

Er zijn meer kapers op de kust, weet Wiskerke. “Meer gegadigden voor het bedrijf, mensen die het willen overnemen. Ik hoop dat de curator, die hierover beslist, het maatschappelijk belang van Eqraft voor onze sector meeneemt.”