Chaos in België oorzaak van blokkade miniknollen

Het Belgische bedrijf Vervit is hoogst verontwaardigd dat de Nederlandse keuringsdienst NAK twijfelt aan de kwaliteit van miniknollen uit België.

Volgens directeur Juan Carlos Pérez van Vervit is sprake van een administratieve verandering in de certificering. “De kwaliteit van onze miniknollen staat buiten kijf. Wij leveren al 8 jaar miniknollen aan pootaardappeltelers in Nederland en er is nog nooit een klacht gekomen van de NAK of de Nederlandse voedselautoriteit NVWA. Zo’n 90% van alle miniknollen die vanuit België naar Nederland gaan, komen van ons bedrijf.”

Administratieve verwarring

De certificering van miniknollen lag in België voorheen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), zegt Pérez. “Dat is over gegaan naar het Vlaamse ministerie van landbouw. Door deze overgang is administratieve verwarring ontstaan. Maar dit is geen reden om de productie eisen en kwaliteit van de Belgische miniknollen in twijfel te trekken.”

Onvoldoende informatie

De NAK maakte deze week bekend op de telersvergaderingen dat percelen waar Belgische miniknollen zijn geplant niet langer kunnen worden aangemeld voor de veldkeuring van pootaardappelen. De beperking geldt alleen voor miniknollen uit België met een geel label. Volgens de NAK krijgt de dienst onvoldoende informatie over deze certificering om in te kunnen staan voor de kwaliteit.

Chaos oplossen

Secretaris Romain Cools van brancheorganisatie Belgapom gaat nog deze week overleggen met het Vlaamse ministerie van landbouw. “Het Vlaamse ministerie geeft alleen een fytosanitair plantenpaspoort af voor miniknollen, maar geen kwaliteitscertificaat. Het Vlaamse ministerie interpreteert de Europese regels niet goed en is daar wel voor bevoegd. In Wallonië doet het landbouwministerie het wel correct. Als we deze administratieve chaos oplossen kan de export van miniknollen naar Nederland weer snel op gang komen.”