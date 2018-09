Meer Braziliaanse soja naar China

Europa haalt goedkopere soja uit Verenigde Staten.

Brazilië exporteerde van januari tot augustus 78,8% van de geproduceerde soja naar China. Dat komt neer op 50,9 miljoen ton sojabonen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, te wijten aan de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers die het Braziliaanse agrarisch ministerie bekendmaakte.

Meer Amerikaanse soja naar Europa Doordat de vraag naar Amerikaans soja is gedaald, door de wegvallende vraag vanuit China, is soja uit de Verenigde Staten goedkoper geworden dan die van de andere grote producenten zoals Brazilië. In augustus spraken Europese Commissie voorzitter Juncker en president Trump af dat Europa meer soja uit de VS zou invoeren. Dat gebeurde echter al, omdat Amerikaanse soja gunstiger geprijsd is.

Recordhoeveelheid

Vorig jaar verscheepte Brazilië 44,1 miljoen ton, ofwel 77,5% van de totale export, naar China. De totale Braziliaanse export van soja is zo’n 20% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar een waarde van $ 25,7 miljard bij een recordhoeveelheid van 64,6 miljoen ton.

Importtarief

China haalt geen soja meer uit de VS vanwege een importtarief van 25% op het oliehoudende zaad en een reeks van andere grondstoffen dat China in juli invoerde. Daarna ging het Aziatische land op zoek naar alternatieve bronnen voor soja, waaronder Brazilië. De huidige markt laat echter een signaal van dalende voorraden zien in het land, wat aangeeft dat het land waarschijnlijk binnenkort niet veel meer te bieden heeft voor China tot de volgende oogst in januari.

Handelsoorlog

Uitzicht op een eind van de handelsoorlog is onzeker. China en de VS zouden later deze maand overleggen over de handel. Washington had de gesprekken voorgesteld, maar besloot tegelijk door te gaan met het voorbereiden van nieuwe heffingen. China liet weten aan The Wall Street Journal dat het geplande handelsoverleg niet doorgaat als de VS inderdaad met nieuwe importheffingen komt.

Nieuwe importheffingen

President Donald Trump zal mogelijk voor $ 200 miljard aan nieuwe importheffingen op Chinese producten aankondigen. De Amerikanen zullen naar verluidt tarieven van 10% gaan hanteren voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Dat is minder dan de heffingen van 25% die Trump eerder zou hebben overwogen.

De president maakte voor het weekend al duidelijk dat hij het plan van fors meer heffingen wilde doorzetten. Washington heeft inmiddels al tarieven op $ 50 miljard aan Chinese producten ingevoerd.