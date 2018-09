Aardappelen ver op hun retour

De groei uit aardappelen is er nagenoeg uit.

Dat constateert Wiert Wiertsema, agronoom bij Aviko Potato op basis van de meest recente proefrooiing. Vorige week lag de opbrengst gemiddeld op 49 ton, in week 36 is dat iets gestegen tot 51,3 ton. “De opbrengst was laag en blijft laag”, aldus Wiertsema.

Normaal gesproken groeien er in september niet zo heel veel kilo’s meer bij en dit jaar zal dat zeker niet anders zijn. Sterker nog, veel percelen zijn al natuurlijk afgestorven of doodgespoten vanwege doorwasproblematiek. Sommige percelen zijn nog wel groen, maar over heel Nederland zal de nagroei beperkt zijn.

Lees verder onder de grafiek.

Onderwatergewicht

Het onderwatergewicht is na enkele weken daling weer wat aangetrokken naar 388 gram. Wiertsema verwacht dat het gemiddelde onderwatergewicht zich stabiliseert, omdat percelen met doorwas of zijn doodgespoten of met MH zijn gespoten. Wel zijn er volgens Wiertsema nog veel telers die kampen met doorwas. Niet alle MH-bespuitingen bleken succesvol, bijvoorbeeld omdat achteraf het loof niet vitaal genoeg was voor opname van het middel.

Lees verder onder de grafiek.

Laatste proefrooiing Van der Linde

Handelshuis Van der Linde heeft in week 37 de laatste proefrooiing in Innovator uitgevoerd. De opbrengst komt uit op 55,78 ton per hectare. Dat is vrijwel net zoveel als een week eerder. Ondanks dat alle 5 percelen waarop de proefrooiingen werden uitgevoerd 5 tot 7 maal zijn beregend, ligt de opbrengst meer dan 5 ton per hectare onder het meerjarig gemiddelde.

In de Noordoostpolder komen we met de opbrengsten nog goed weg

Qua onderwatergewicht en grofte verschilt het weinig met het meerjarig gemiddelde. Het onderwatergewicht ligt op 398 gram, tegen 388 meerjarig, het percentage 50-opwaarts op 84,86%, tegen 87,23% gemiddeld. “De opbrengst is natuurlijk teleurstellend”, aldus Eric van der Linde. “Maar in de Noordoostpolder komen we met de opbrengsten nog goed weg, vergeleken met andere gebieden. Dus mijn klanten klagen niet.”