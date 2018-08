Tarweprijs omhoog door mogelijke beperking Russische export

De graanmarkt is in beroering door geruchten dat Rusland beperkingen gaat opleggen aan de export van graan.

Daarom stegen de graanprijzen gisteren en vandaag op de termijnmarkten. Rusland is de grootste exporteur van tarwe in de wereld en een grote concurrent van de Europese sector.

Overheidsbeperking van graan

De aanleiding voor de geruchten is een brief van de Russische vereniging van exporteurs van agrarische producten (NAESP) aan zijn leden. Daarin staat dat de overheid de graansituatie in Rusland nauwgezet blijft volgen, meldt Agritel. De NAESP denkt dat de overheid de tarwe-export wil beperken tot 25 miljoen ton; de totale graanexport mag de 30 miljoen ton niet overschrijden. Vorig seizoen exporteerde Rusland 53 miljoen ton graan, waarvan 42 miljoen ton tarwe.

Voldoende beschikbaar voor binnenlands verbruik

Dit seizoen exporteerde Rusland vanaf 1 juli tot 26 augustus 7,8 miljoen ton graan. Dat is 42% meer dan vorig seizoen, terwijl Rusland vorig jaar een record aan graan oogstte en dit jaar veel minder. Er is 6,4 miljoen ton tarwe geëxporteerd, dat is 70% meer dan vorig seizoen vanaf 1 juli. Daarom verwacht de graanmarkt exportbeperkingen, zodat voldoende beschikbaar blijft voor binnenlands verbruik.

Kansen voor exporteurs uit de EU

Als Rusland de export van tarwe belast met een heffing, wordt Russische tarwe duurder op de wereldmarkt. Dat biedt kansen voor exporteurs uit de EU op de grote afzetmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat duwt de tarweprijs in Europa omhoog.