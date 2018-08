Prestatieprijs Avebe naar nieuw record

Avebe realiseerde in boekjaar 2017-‘18 een record prestatieprijs. Bestuursvoorzitter Bert Jansen maakt de prijs later dit jaar bekend.

Het voorgaande boekjaar 2016-'17 bedroeg de prestatieprijs € 82,16 per ton zetmeelaardappelen. Ook dat was een record en voor het eerst dat de prestatieprijs boven € 80 kwam.

Bestuursvoorzitter Bert Jansen kan nog niet zeggen hoe hoog de prestatieprijs over boekjaar 2017-‘18 wordt. “Dat maken we later dit jaar bekend. Dat de prestatieprijs opnieuw stijgt, komt onder meer doordat de afzet van aardappeleiwit voor de voedingsmarkt erg goed loopt.”

‘We proberen de schade voor leden te beperken; productiecapaciteit van Solanic gaan we volledig benutten’

Daarom opende Avebe afgelopen maandag 27 augustus een nieuwe productielijn voor eiwit op de vestiging in Gasselternijveen. Jansen: “We hadden de productiecapaciteit 2 jaar geleden al verdubbeld. Nu is die opnieuw verdubbeld. Avebe ontvangt ieder jaar 30 miljoen kilo aan aardappeleiwit. Het grootste deel van het eiwit wordt verwerkt in veevoer. We staan pas aan het begin met het vermarkten van voedingseiwit onder de merknaam Solanic, dat een hogere toegevoegde waarde oplevert dan voereiwit. Veel voedingsproducenten geven de voorkeur aan plantaardig boven dierlijk eiwit. En aardappeleiwit is niet-allergeen en heeft specifieke eigenschappen, zoals een hoge voedingswaarde.

Avebe startte in 2007 met de ontwikkeling van voedingseiwit uit aardappelen. Sinds 2 jaar draagt de productie van Solanic bij aan het nettoresultaat.”

Voorschot campagneprijs verhoogt

Avebe verhoogde het voorschot op de campagneprijs voor oogst 2018 van € 57 naar € 62 per ton zetmeelaardappelen. Door de droogte en hitte van dit groeiseizoen dalen de hectareopbrengsten. Jansen: “Er komen substantieel minder aardappelen en dus minder eiwit. We proberen de schade voor de leden zo veel mogelijk te beperken. Zo gaan we de productiecapaciteit van Solanic volledig benutten. Daarnaast proberen we een zo hoog mogelijke aardappelprijs te realiseren. Het is dan wel nodig dat we zo veel mogelijk aardappelen kunnen verwerken. Ik vertrouw op de loyaliteit van de leden aan hun coöperatie.”