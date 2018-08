Overleg Vavi en LTO over schaarste fritesaardappel

De hoofdoogst moet nog op gang komen, maar Vavi en LTO hebben alvast met elkaar gesproken over het verwachte krappe aanbod van fritesaardappelen.

De vereniging van aardappelverwerkers Vavi en LTO-akkerbouw hebben afgelopen vrijdag een overleg gehad over spanningen in de aardappelketen als gevolg van het krappe aanbod door de droogte. Duidelijk is dat telers in vele gevallen moeite zullen hebben hun contracten vol te leveren, en dat fritesfabrieken problemen krijgen om bij gebrek aan voldoende aardappelen die voldoende grof zijn hun afnemers voldoende lange frites te leveren.

Fors te weinig aardappelen

Vastgesteld in het informele overleg is dat er fors te weinig aardappelen zijn, maar dat het te vroeg is om nu al een definitieve balans op te maken. “We moeten bijvoorbeeld kijken hoe de doorwas zich ontwikkelt en hoe gewassen nog enigszins herstellen”, zegt LTO-akkerbouwvoorzitter Jaap van Wenum. Half september zitten we weer bij elkaar.” Behalve dat dan naar de actuele situatie wordt gekeken, worden voor de komende jaren de contractvoorwaarden tegen het licht gehouden.

Het is dus volgens Vavi en LTO nu, half augustus, nog te vroeg om al de balans op te maken over hoeveel fritesaardappelen de hoofdoogst gaat opleveren. “Daarmee is het in feite ook te vroeg om over oplossingen te spreken”, zegt Van Wenum.

Fitesaardappelen laden, hier op archiefbeeld. Het is volgens Vavi en LTO nu, half augustus, nog te vroeg om al de balans op te maken over hoeveel fritesaardappelen de hoofdoogst gaat opleveren.- Foto: Peter Roek

Overmachtclausule

Bovendien biedt de overmachtclausule in de Vavi-inkoopvoorwaarden voldoende soelaas voor een situatie waarin een teler van een perceel de 40 ton per hectare van zijn contract niet kan volleveren. Volgens artikel 11 van die inkoopvoorwaarden moet de teler in dat geval bijleveren van een ander in het contract genoemd perceel dat wel voldoende tonnen levert. De verplichting te leveren gaat niet verder dan de opbrengst van de in het contract genoemde percelen. Ofwel: het tekort aan contractaardappelen bijleveren vanuit percelen ‘vrije aardappelen’, is niet aan de orde.

Mogelijk twistpunt

Wat daarentegen wél een twistpunt zou kunnen worden is artikel 4.8 uit de Vavi-inkoopvoorwaarden: ‘Verkoper dient tijdens teelt, oogst en bewaring als een goed huisvader zorg voor de aardappelen te dragen’. De kwestie kan spelen wanneer een teler met zowel vrije als contractaardappelen zijn beperkte beregeningscapaciteit vooral of uitsluitend heeft ingezet in de dit jaar beter renderende fritesaardappelen.

‘Het goede huisvaderschap is zeer afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie’

Van Wenum: “Het wel of niet kunnen beregenen van percelen, vochtige versus droge percelen en droogtegevoeligheid van rassen zijn factoren die mede de meest efficiënte inzet van de beregeningscapaciteit bepalen. Het goede huisvaderschap is dus zeer afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie.”

Van Wenum ziet overigens het twistpunt dat hier op de loer ligt.

Ook secretaris Hylke Brunt van de Vavi ziet het verschil tussen aardappelen van 10 à 11 cent per kilo en aardappelen van 30 cent.

Overigens wijzen zowel Vavi als LTO telers op de verplichting in het contract om koper zo vroeg mogelijk schriftelijk te melden dat de afgesproken hoeveelheid of kwaliteit niet geleverd kan worden.