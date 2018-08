Juiste afweging en moment MH-bespuiting nu cruciaal

Telers kunnen nu het weer omslaat in vitale gewassen met consumptie-aardappelen het verschil maken tussen een slechte en een nog enigszins normale oogst. Dat zegt Delphy-adviseur Paul Hooijmans.

Hij doelt op met name de goede beoordeling van doorwas en de juiste reactie daarop. “Ik zie doorwas in Agria, Fontane, maar ook in late Innovator. Als je er op tijd bij bent, net als er witte puntjes komen, kan bij dit wat donkerder weer en lagere temperaturen een bespuiting met MH60 effectief zijn; namelijk de doorwas stilzetten. Hoe eerder hoe beter.”

Niet te warm en gewas moet vitaal zijn

Voorwaarde voor een goed resultaat van MH60 is dat het gewas vitaal is en het niet te warm is, zodat bladeren het middel goed kunnen opnemen.

Hooijmans benadrukt dat de goede beoordeling van een gewas voor het juiste spuitmoment van een andere orde is dan even bekijken of er luis in zit. “Je moet je van het hele perceel een goed beeld vormen. Als het gewas vitaal is, moet je liefst bij de eerste kleine witte puntjes spuiten. Om een goed oordeel te krijgen, kost wel één of anderhalf uur voor een perceel.”

Doorwas laten doorgroeien risicovol

Het alternatief, de doorwas laten doorgroeien en hopen op een oogstbare nieuwe knol, vindt Hooijmans risicovol. “De tijd is beperkt, het loopt tegen half augustus, de dagen worden merkbaar korter.”

Overigens maakt de adviseur hierbij verschil tussen gewassen waar het onderwatergewicht hoog is (tot 500 gram in extreme gevallen) én waar het laag is (380). In het laatste geval adviseert hij zeker niet doorwas te laten uitgroeien. “Dan beter meteen doodspuiten.”

Kosten bespuiting te overzien

Hooijmans noemt de kosten van een MH-bespuiting met € 150 per hectare te overzien. “Je zou met nu 37 ton per hectare en een contract voor 40 ton per hectare kunnen kiezen voor doodspuiten, maar ik denk dat ik voor kwaliteit zou kiezen; een iets grotere knol, meer kilo’s per hectare.”