‘Helft minder groenten en uien door droogte’

De opbrengsten van uien en industriegroenten kunnen in Europa de helft lager uitvallen dan normaal vanwege de droogte. Het brengt de verwerkende industrie in grote problemen. De situatie is in 40 jaar niet zo slecht geweest.

Dat verwacht Profel, de Europese brancheorganisatie van groente- en fruitverwerkers.

Profel schat de opbrengstverliezen bij uien dit jaar op 15% tot 50%. Bij erwten komt 20% tot 50% minder van het land en ook bij bonen lopen de oogstverliezen op tot 50%. Daar komt nog bij dat door de droogte veel tweede teelten na de hoofdoogst niet kunnen worden gezaaid. Dan gaat het vooral om spinazie, bonen en bloemkool.

Ook bij de gewassen die in de herfst en de winter worden geoogst komen de opbrengsten ver onder het gemiddelde, zoals bij boerenkool, rode en witte kool, spruiten en prei.

Drie jaar achter elkaar extreem weer in EU

Het is het derde jaar op rij dat de Europese groentensector wordt getroffen door extreem weer. Vorig jaar was het ook droog. In 2016 kampte de sector met een natte voorzomer gevolgd door hitte in augustus en september. Dat speelde toen ook in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Grote verschillen tussen bietenpercelen en gebieden

Ook andere gewassen zuchten onder het watertekort. Suiker Unie kan nog geen balans opmaken over de bietenoogst, zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken. “Maar de productie blijft achter. De verschillen zijn zeer groot tussen gebieden en tussen percelen. Op percelen met een goede watervoorziening produceren de bieten veel suiker. Gewassen waar het blad plat op de grond ligt produceren niks meer.”

De verwachting is dat het later deze week gaat regenen. Sikken: “Ook verdroogde bieten gaan wel weer groeien, maar dat gaat in eerste instantie ten koste van de suikerproductie.”

Nog geen begindatum bietencampagne

Suiker Unie heeft in juni een voorlopige campagneplanning opgesteld voor de verwerking van de bieten. Sikken: “In principe kan dat niet worden gewijzigd, want onze fabrieken moeten vanaf de eerste dag volle bak gaan draaien. Als telers menen dat ze eerder bieten kunnen leveren of dat hun bieten juist langer moeten groeien, kunnen ze dat overleggen met onze buitendienst. De bietencampagne start dit jaar later. We hebben nog geen begindatum vastgesteld.”

NAV: overheid moet droogte tot ramp veklaren

Volgens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) kampen telers in diverse regio’s

met opbrengstdervingen van 50% bij aardappelen en 40% bij suikerbieten. De NAV vindt dat de overheid de droogte tot ramp moet verklaren.