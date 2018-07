‘Hulp voor Duitse akkerbouwers om droogte nodig’

Het Deutsche Bauernverband (DBV) voorziet als gevolg van droogte een zwaar ondergemiddelde graanoogst van 41 miljoen ton.

Hulpmaatregelen voor de akkerbouwers om hun liquiditeit te waarborgen met de lagere opbrengsten zijn daarom volgens de federatie noodzakelijk. Ook belastingvrijstelling voor compenserende reserveringen ziet het Bauernverband als een onvermijdelijke tegemoetkoming.

De oogstprognose ligt 4,5 miljoen onder het graanoogstresultaat van het ook al magere vorige jaar en tegen de 7 miljoen onder het gemiddelde van de voorafgaande 5 jaar.

Artikel gaat verder onder de foto

Brand op een Duitse akker in Brehna, ten noorden van Leipzig. - Foto: ANP

Koolzaad en aardappelen

De problemen van dit groeiseizoen treffen ook andere akkerbouwgewassen als koolzaad en aardappelen. De koolzaadoogst raamt het DBV op 3,7 miljoen ton bij opbrengsten van 2,9 ton per hectare. Het meerjarige gemiddelde staat op 3,8 ton per hectare. In de aardappelteelt kunnen de droogteperikelen echter voor een flink deel worden opgevangen door beregening, zij het dat de kosten en de werkdruk daardoor aanzienlijk stijgen, denkt het Bauernverband.