Groen Agro Control pleit voor onderling onderzoek bodemlabs

Bodemlaboratorium Groen Agro Control pleit voor onderling onderzoek tussen de bodemlaboratoria, waarbij alle labs meedoen aan hetzelfde zogenoemde ringonderzoek.

Dat meldt bodemlaboratorium Groen Agro Control. Ringonderzoek is een vorm van toetsing van de vakbekwaamheid van een laboratorium.

Aanleiding is het Boerderij-onderzoek, waarbij één bodem-mengmonster dat door alle bodemlaboratoria werd geanalyseerd zeer uiteenlopende waardes opleverden.

Commissie Bemesting

Het laboratorium wil daartoe de andere bodemlaboratoria uitnodigen, evenals de Commissie Bemesting, om daarover van gedachten te wisselen. In de Commissie Bemesting zitten onder andere LTO Nederland, Wageningen Universiteit, bieteninstituut IRS en onderzoeks- en adviesbureau NMI. De commissie houdt zich bezig met het beoordelen en opstellen van goed onderbouwde wetenschappelijk verantwoorde landbouwkundige bemestingsadviezen. Het heeft de manier waarop geanalyseerd moet worden voorgeschreven.

Vertrouwen in grondonderzoek noodzakelijk

Volgens Joke de Geus, productmanager akkerbouw en grasland bij Groen Agro Control, is het belangrijk dat de boer kan vertrouwen op dezelfde uitslagen en adviezen, ongeacht bij welk laboratorium het bodemonderzoek plaatsvindt.

Als een laboratorium een andere analysemethode hanteert, moet hij gelijkwaardigheid aantonen. Dat is in het belang van de akkerbouwers om eenzelfde uitslag te kunnen verwachten, stelt De Geus. “Grondonderzoek is een serieuze aangelegenheid, voor zowel de boeren als voor de bodemlaboratoria.”