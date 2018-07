Aardappeltelers AH zetten in op biodiversiteit

Aardappeltelers voor supermarktketen Albert Heijn gaan biodiversiteit rondom hun percelen bevorderen.

Daartoe ondertekenden Albert Heijn, aardappelbedrijven Agrico, Leo de Kock en Nedato namens de telers, Natuurmonumenten en kennis- en adviesbureau CLM een overeenkomst.

Aanleiding voor het initiatief is volgens Nedato-directeur Heero Gramsma dat telers en natuurgebieden vaak buren zijn en dat schuurt soms. In het voortraject bleek dat met elkaar praten al veel begrip voor elkaar opleverde. Boswachters en ecologen van Natuurmonumenten gaan rechtstreeks met telers in gesprek over hoe zij op hun bedrijf de natuur een handje kunnen helpen.

Het wordt steeds vanzelfsprekender om in de bedrijfsvoering rekening te houden met de natuur. CLM onderzoekt en adviseert welke mogelijkheden er naast de akkerranden zijn om biodiversiteit op en rondom de landbouwpercelen te vergroten.

Erfbeplanting, nestkasen en bijenhotels

Eenvoudige maatregelen zoals nieuwe biodiverse erfbeplanting, nestkasten voor roofvogels en uilen, bijenhotels en vleermuiskasten zijn daarbij in beeld.

De kosten die telers maken voor bijvoorbeeld het inzaaien van bloemenranden en de opbrengstderving worden gecompenseerd door Albert Heijn.

Volgens CLM vergroot het doelgericht aanleggen van bloemrijke akkerranden de biodiversiteit, verbetert de waterkwaliteit, stimuleert de groei van het aantal akkervogels, bijen, vlinders en hommels en is bovendien een verfraaiing van het landschap.

In de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland hebben 35 telers nu al ruim 20 kilometer akkerrand ingezaaid.