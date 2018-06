Pootgoedexport EU hoger dan verwacht

De uitvoer van Nederlandse pootaardappelen blijft redelijk in het spoor van de absolute topexporten die in de afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd.

Met de uitvoer van vorige maand komt de grens van 800.000 ton in zicht. Met name de afzet binnen de Europese Unie valt hoger uit dan verwacht.

Grote meevaller

Eind vorige maand is de teller van de Nederlandse pootaardappelexport gestegen naar 793.505 ton, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Daarmee ligt de uitvoer zo’n 30.000 ton achter op de afzet die vorig jaar in dezelfde periode werd gerealiseerd. Dat is in twee opzichten een grote meevaller.

Ten eerste werd in het seizoen 2016-2017 een ongekende hoeveelheid pootgoed in het buitenland afgezet. België importeerde dat jaar meer dan 100.000 ton. Daarnaast werd op een geringere kooplust onder Europese akkerbouwers gerekend in verband met de bijzonder slechte prijzen die zij voor hun consumptie-aardappelen ontvangen.

Belgen grootste afnemers

Dit jaar zijn de Belgen vooralsnog ook de grootste afnemers van Nederlands pootgoed. Het verschil met nummer 2, Duitsland, is echter zo miniem dat nog niet kan worden gezegd welk land uiteindelijk de nummer 1 wordt in de Nederlandse pootgoedafzet. Beide landen importeerden tot eind mei iets meer dan 92.000 ton. Ondanks de bijzonder lage consumptie-aardappelprijzen dit jaar importeert Duitsland daarmee aanzienlijk meer poters dan een jaar geleden.

De totale export naar EU-landen is inmiddels gestegen naar 421.291 ton. Deze hoeveelheid is veel groter dan op grond van de lage consumptie-aardappelen werd verwacht.