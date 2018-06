Opkomst aardappelen valt tegen in Zuidwesten

Er zijn in het Zuidwesten opkomstproblemen in consumptieaardappelen.

Dat ligt voor een deel aan de grote hoeveelheid regen die daar is gevallen. Maar er zijn ook aardappelpercelen waar de slechte opkomst is toe te schrijven aan het pootgoed, zegt directeur Wim van de Ree van aardappelcoöperatie Nedato. “Je kunt goed het verschil zien tussen opkomstproblemen door wateroverlast en door slecht pootgoed. Bij wateroverlast zie je afgebakende plekken waar minder of geen aardappelen staan. Bij een slechte kwaliteit pootgoed zie je verspreid over het hele perceel open plekken. Er zijn percelen met een slechte opkomst waar geen wateroverlast is geweest.”

Meer gevallen van slechte opkomst dan vorig jaar

Of het zo erg is als in voorjaar 2016 kan Van de Ree nog niet zeggen. “We zijn bezig met de inventarisatie. We lopen met de pootgoedhandelshuizen langs alle percelen met te weinig aardappelplanten. Maar ik heb de indruk dat er meer gevallen zijn van een slechte opkomst door het pootgoed dan vorig jaar. In het voorjaar van 2017 waren er relatief weinig opkomstproblemen. Het kan dit jaar ook een combinatie zijn van veel regen en een tegenvallende pootgoedkwaliteit.”

Slechte opkomst door wateroverlast is goed te herkennen aan de preciese afbakening. - Foto: Peter Roek

Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit

In het voorjaar van 2016 waren er veel meer opkomstproblemen in consumptieaardappelen dan in andere jaren. De sector startte toen het driejarige Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit. Na 1 jaar onderzoek kwam de projectgroep tot de voorlopige conclusie dat 2015 voor de pootgoedteelt een ongunstig groeiseizoen was vanwege het droge voorjaar en de kletsnatte zomer en herfst.

Bovendien kreeg het pootgoed in 2016 bij de consumptieteler een slechte start, omdat het voorjaar koud en nat was. Ook was de structuur van de grond slecht door de natte oogst van 2015 en de zachte winter.

Pootgoed laat en nat gerooid

Van de Ree ziet een overeenkomst met dit jaar. “Vorig jaar is het pootgoed ook laat en onder natte omstandigheden gerooid. Dat is geen goed uitgangspunt voor een goede kwaliteit pootgoed. Ook de late start van dit voorjaar kan een rol spelen, veel pootgoed is een keer omgestort voor het werd gepoot.”

‘De vraag is wat de oorzaak is: de vele regen, een slechte pootgoedkwaliteit of een combinatie van beide’

Tijdelijk zuurstofgebrek door heftige regen

Bedrijfsleider Marcel Trampe van het proefbedrijf van Wageningen Plant Research in Westmaas ziet ook opkomstproblemen in aardappelen. “Over het algemeen is de opkomst wel goed, maar er zijn probleempercelen. Er is hier veel regen gevallen. De vraag is wat de oorzaak is: de vele regen, een slechte pootgoedkwaliteit of een combinatie van beide. Door de heftige buien hebben de aardappelen tijdelijk zuurstofgebrek gehad. Ik zie wel dat het stengelaantal hoger is dan vorig jaar. Toen waren het 1 tot 2 stengels per plant. Nu zijn dat er meestal 4 of 5. Dat kan een slechte opkomst wat compenseren.”

Adviseur Luc Remijn van adviesbureau Delphy legt een relatie tussen de opkomstproblemen en de vele neerslag. “De opkomst is wisselend. Maar je kunt de neerslagkaart van het KNMI er naast leggen. Waar veel neerslag is gevallen, daar is de opkomst minder. Maar er groeien wel veel stengels per plant. Dat valt weer mee.”