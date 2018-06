HZPC: gemiddelde prijs pootgoedoogst 2017

HZPC betaalt voor oogst 2017 gemiddeld € 31,65 per 100 kilo pootaardappelen.

Dat is een fractie meer dan de € 31,29 die het handelshuis de laatste 5 jaar (2012 t/m 2016) gemiddeld voor het pootgoed betaalde in de pool.

De pootgoedprijs is 8% lager dan een jaar eerder. Voor oogst 2016 kregen de telers € 34,40. Dat was de hoogste telersprijs in 9 jaar. Er was minder vraag naar pootgoed, zegt Lilian Escalon, directeur Europa van HZPC. “De matige consumptieaardappelmarkt in Europa en in een aantal landen daarbuiten zorgde voor een geringere vraag naar pootaardappelen.”

Meer ton per hectare geoogst

Afgelopen voorjaar publiceerde HZPC een prognoseprijs van € 30,75. De uiteindelijke prijs komt 90 cent hoger uit. De telers hebben vorig jaar ongeveer 1,5 ton pootaardappelen per hectare meer geoogst dan in 2016. De hectareopbrengst kwam uit rond het meerjaarlijks gemiddelde. Escalon: “Binnen de potermaten lag de gewichtsopbrengst echter 1 ton lager dan het voorgaande jaar, wat ongeveer 9% lager is dan het meerjaarlijks gemiddelde. Door de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen is een hoog percentage bovenmaat geoogst.”

Lagere financiële opbrengst per hectare

De pootgoedteler ontvangt over oogst 2017 een financiële opbrengst per hectare die ruim 10% lager uitkomt dan over oogst 2016. Dat komt door de combinatie van de lagere prijs voor de potermaten en de bovenmaat en de iets lagere opbrengst in de potermaten. HZPC betaalt voor de bovenmaat € 5 tot € 8 per 100 kilogram. Dat is beduidend lager dan bij oogst 2016.