Geitenmest zet bodemleven aan de gang

Vaste mestsoorten stimuleren het bodemleven en hebben effect op langere termijn. Drijfmest geeft direct resultaat.

Het voeden van de bodem is niet direct weer te zien in de gewasopbrengst. Dat blijkt uit de resultaten van een bemestingsproef van het interregionale project Leve(n)de Bodem. In het eerste jaar dat de proef loopt bleek dat toediening van geitenmest het bodemleven het meest activeerde en dat gebruik van drijfmest de hoogste aardappelopbrengst opleverde.

Voor deze proef die op de Rusthoeve in Colijnsplaat ligt zijn 13 bemestingsstrategieën naast elkaar gelegd. 2 doseringen drijfmest, compost, champost en geitenmest met daarnaast kunstmest, een standaard NP26-7, 2 gecoate meststoffen, een bodemverbeteraar en een 0-object.

Uitrijden van geitenmest. Deze strorijke mest geeft een flinke stimulans aan het bodemleven. - Foto: Peter J.E.Roek

Hogere eindopbrengst drijfmestveldjes

Gedurende het seizoen is de ontwikkeling van de aardappelen gevolgd met hulp van NDVI luchtbeelden. Hierbij viel bij het beeld van 15 juni op dat de met drijfmest bemeste delen duidelijk meer bladmassa hadden gevormd en qua ontwikkeling dus voorlopen op de rest. 3 weken later liepen deze veldjes nog steeds voor. Dat leidde uiteindelijk ook tot een hogere eindopbrengst. De drijfmestveldjes brachten ruim 55 ton per hectare op terwijl de andere strategieën rond de 50 ton per hectare uitkwamen. Volgens Delphy adviseur Nelis van de Bok speelt de droogte in juni 2017 daarbij ook een rol. Voor mineralisatie van meer organisch gebonden nutriënten in vaste meststoffen is vocht en warmte nodig. De verwachting is wel dat bij meer neerslag in het begin van het seizoen de gewasreactie bij vaste mestsoorten groter is (met meeropbrengst). Compost zal daarbij het minst reactief zijn door de meer stabiele organische stof.

HWC methode

Om het effect van de meststoffen op het bodemleven te meten is de bodem met de zogenoemde HWC methode onderzocht. HWC staat voor ‘Hot Water extractable C’, dit is een door Wageningen Environmental Research (Alterra) ontwikkelde methode om de activiteit van het bodemleven te bepalen. De meting is op 9 oktober gedaan en daaruit bleek dat toediening van strorijke geitenmest een boost geeft aan bodemleven. Vergeleken met de andere objecten verdubbelde de hoeveelheid bijna. Tussen de overige objecten waren de verschillen niet zo groot.

Delphy adviseur Nelis van der Bok geeft hier wel bij aan dat de meting wel een momentopname is, maar ook dat er in de praktijk goede ervaringen zijn met vaste geitenmest. Op een ander moment in het seizoen zouden andere resultaten gevonden kunnen worden. De proef wordt nog 3 jaar voortgezet om ook effecten op langere termijn te bepalen.