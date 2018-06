‘Crispr/Cas wordt buiten EU al gebruikt’

Nederland dreigt op achterstand te raken doordat de gentechniek Crispr/Cas in de EU nog niet toegestaan is.

De nieuwe gentechniek Crispr/Cas mag al worden toegepast in de Verenigde Staten, Argentinië, Israël en Chili. In de EU wordt het niet toegepast omdat de Europese Commissie nog geen duidelijkheid heeft gegeven of Crispr/Cas en andere nieuwe gentechnieken zijn toegestaan volgens de regels voor genetische modificatie.

Nadelig voor exporteurs uitgangsmateriaal

Dat is zeer nadelig voor bedrijven die uitgangsmateriaal verkopen over de hele wereld, zei Robert Graveland, directeur Research & Development bij pootgoedhandelshuis HZPC, op een symposium in Sint Jacobiparochie (Fr). “Wij exporteren naar 90 landen en brengen daar onze aardappelgenen naar toe. Met nieuwe gentechnieken kunnen landen buiten de EU genetisch sneller vooruit gaan dan wij.”

Tekst gaat verder onder foto

Aardappelveredeling. Met Crispr/Cas kun je heel gericht sturen in veredeling, zegt Robert Graveland, directeur Research & Development bij pootgoedhandelshuis HZPC. - Foto: Ruud Ploeg

Sturen in veredeling wordt belangrijker

Graveland vindt dat Crispr/Cas grote voordelen biedt. “Je kunt heel gericht sturen in de veredeling. Veredeling wordt steeds belangrijker. De behoefte aan voedsel groeit. De behoeften van consumenten veranderen. De beschikbaarheid van zoet water en meststoffen wordt kleiner. Je hebt een efficiënte veredeling nodig om de gewassen aan te passen aan nieuwe omstandigheden.”

Ook ziektes passen zich aan aan nieuwe klimatologische omstandigheden, constateert Graveland. “De aardappeltelers in Peru zijn in 20 jaar als gevolg van de klimaatverandering 400 meter hoger de bergen ingetrokken met hun teelt om de aardappelen vrij van ziekten te houden.”