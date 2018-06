CDA: oogstramingen uien later in seizoen

Oogstramingen voor uien zouden voortaan pas in december gepubliceerd moeten worden, vindt het CDA.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert de oogstramingen in oktober. Dat zou volgens het CDA pas in december moeten, om onwenselijke effecten voor de prijszetting te verminderen.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg diende een motie in waarin ze minister Eric Wiebes van Economische Zaken vraagt om in gesprek te gaan met het CBS om te kijken of er mogelijkheden zijn om de gegevens van oogstramingen later te publiceren. Wiebes deelt echter de mening van het CBS over de oogstramingen. De Tweede Kamer stemt volgende week over de motie.

Veel ophef over oogstramingen

Over de oogstramingen van het CBS is veel ophef. Het CBS publiceert tussen augustus en oktober voorlopige oogstramingen op basis van de geschatte hectareopbrengst en het areaal volgens de Landbouwtelling. De definitieve oogstramingen, die rond februari worden gepubliceerd, houden ook rekening met het weer en worden gebaseerd op een steekproef bij akkerbouwbedrijven.

De ramingen zijn sinds 2010 meermaals bijgesteld, zowel naar boven als naar beneden. Wiebes erkent dat publicatie van de ramingen effect hebben op de prijsvorming van de gewassen.