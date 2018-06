‘Bemesting huurland laat te wensen over’

Akkerbouwers die grond huren van veehouders in Zuidoost-Nederland zijn ontevreden over de bemesting van die percelen door de veehouders.

De akkerbouwers kunnen de bemesting niet sturen, terwijl dat voor de opbrengst en kwaliteit van hun gewassen wel wenselijk is.

Dat staat in het rapport ’Gebruik van meststoffen in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt’ dat bureau Ferro Explore heeft opgesteld voor het ministerie van landbouw. De rapportage beperkt zich tot akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers op zuidelijk zand- en lössgrond, de gebieden waar de normen van de Nitraatrichtlijn worden overschreden.

80% akkerbouwgrond gehuurd van veehouders

Volgens Ferro Explore wordt ongeveer 80% van de akkerbouwgrond in Zuidoost-Nederland gehuurd van veehouders. Ongeveer de helft van de grote akkerbouwbedrijven (groter dan 50 hectare) huurt grond, schrijft onderzoeker Frank de Clercq. “De bemesting wordt door de veehouders uitgevoerd. Veehouders beschouwen hun percelen als dumpplaats voor hun bedrijfsafval, zoals zij mest zien.”

‘In de ogen van de akkerbouwers zijn zij de dupe van het mestoverschot van de veehouders’

Akkerbouwers hebben niks te zeggen over de bemesting van de gehuurde percelen. De Clercq: “Akkerbouwers zijn hier zeer ontevreden over. Veehouders beschouwen mest als een afvalproduct. Akkerbouwers zien het als belangrijk bedrijfsinstrument, waarop ze nu veel te weinig vat hebben. In de ogen van de akkerbouwers zijn zij de dupe van het mestoverschot van de veehouders.”

De Clercq baseert dit op een interview met een deskundige. “Het verdient aanbeveling na te gaan of deze inschattingen stroken met de werkelijkheid.”