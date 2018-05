Poolprijs sojabonen € 529,75

De poolprijs voor sojabonen bedraagt bij Agrifirm gemiddeld € 529,75 per ton.

De leden van de coöperatie ontvangen € 2,25 per ton extra als ledenvoordeel.

Bij oogst 2017 zijn hogere opbrengsten gerealiseerd dan in voorgaande jaren, meldt de coöperatie. De hoogste opbrengst lag op netto 4,2 ton sojabonen drooggewicht, dat volgens Agrifirm een record is voor Nederland. De gemiddelde opbrengst van oogst 2017 was 3,0 ton per hectare. Het hoogste eiwitgehalte was 45,0%, wat ook een record is.

Alpro

Agrifirm vermarkt sojabonen in een ketensamenwerking met voedingsmiddelenproducent Alpro. Meer dan 90% van de sojabonen wordt verwerkt tot sojadrinks. De afzet richting andere sojaverwerkers voor humane consumptie is nog in ontwikkeling, stelt Agrifirm. De kwaliteit die niet voldoet voor humane consumptie wordt vermarkt in de veevoedersector.

Kwaliteit sojaboon

In de pool wordt, op basis van een staffel, de geleverde kwaliteit gewaardeerd middels een premiestelsel. De telers die de gewenste kwaliteit leveren hebben een poolprijs gerealiseerd van € 529,75 per ton. De kwaliteit van sojabonen voor humane consumptie wordt vooral bepaald door de gezondheid van de boon en een zo hoog mogelijk eiwitgehalte.