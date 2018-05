Cerescon krijgt € 1,5 miljoen Europese subsidie voor aspergeoogstmachine

De Nederlandse ontwikkelaar Cerescon krijgt € 1,5 miljoen Europese subsidie voor de verdere ontwikkeling van de eerste selectieve aspergeoogstmachine Sparter.

Horizon 2020 is een Europees subsidieprogramma dat loopt van 2014 tot 2020. Met een totaalbudget van bijna € 80 miljard stimuleert de Europese Commissie onderzoek en innovatie. Cerescon gebruikt deze subsidie voor de marktintroductie van Sparter.

Steekkosten gehalveerd

Deze oogstmachine heeft een uniek concept: een gepatenteerde ondergrondse detectiemethode met geïntegreerde modules voor asperge steken, plastic handling en zandbedherstel. De steekrobot steekt de asperge vanaf de bovenkant van het bed en haalt deze er in één beweging uit, schudt het zand uit het mes en legt de asperge af op de transportband. Voor de teler worden de steekkosten in vergelijking met handsteken gehalveerd.

De aspergeoogstmachine van Cerescon. - Foto: ANP

Eerste Sparter operationeel in Frankrijk

De eerste Sparter is vanaf dit aspergeseizoen operationeel bij een aspergeteler in Frankrijk. Op dit moment wordt een tweede 1-rijige Sparter ingezet voor een 3-jarig applicatieonderzoek in samenwerking met LimGroup en Wageningen Universiteit. Daarnaast bouwt Cerescon een 3-rijige Sparter, die de tweede helft van het aspergeseizoen demonstraties geeft aan diverse geïnteresseerde telers uit binnen- en buitenland.