Snel besluit over neonics in bietenzaad gevraagd

VVD en CDA dringen er bij landbouwminister Carola Schouten op aan voor 5 januari een besluit te nemen over ontheffing voor neonicotinoïden als coating voor bietenzaad. Daarna is er geen tijd meer om bietenzaad te behandelen.

Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Maurits von Martels (CDA) hebben Kamervragen gesteld.

De voedsel- en warenautoriteit NVWA vindt een vrijstelling voor Cruiser SB bij bietenzaad op zijn plaats. Lodders en Von Martels vinden dat de toelatingscommissie Ctgb nu ook snel met een advies moet komen, zodat Schouten voor 5 januari een besluit kan nemen. Volgens de Kamerleden is door het verbod op neonicotinoïden een problematische situatie ontstaan waardoor de suikerbietenteelt in Nederland in gevaar komt.