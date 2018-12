BO Akkerbouw vraagt om ideeën voor onderzoek

De Brancheorganisatie Akkerbouw doet een oproep om ideeën voor onderzoek te melden. De ideeën moeten als doel hebben de akkerbouwsector te versterken. Telers moeten in de toekomst baat hebben bij de resultaten.

BO Akkerbouw heeft ongeveer € 3 miljoen beschikbaar voor onderzoek. Belanghebbenden kunnen tot 6 januari ideeën indienen. De ideeën moeten passen in het Programma Onderzoek en Innovatie, het Actieplan Plantgezondheid of in de Klimaatagenda Akkerbouw van BO Akkerbouw.

De brancheorganisatie organiseert zelf onafhankelijk onderzoek voor de sector. Dit is mogelijk doordat de minister een algemeen verbindend verklaring heeft afgegeven aan de organisatie. Daardoor moeten alle akkerbouwers mee betalen aan het onderzoek via een verplichte bijdrage per hectare.

Volgens BO Akkerbouw investeren akkerbouwers op die manier in kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op het gebied van bodem, gewas, water, kringlopen, klimaat en plantgezondheid. Dit soort onderwerpen heeft een complexe achtergrond. Dat maakt de onderzoeken zo kostbaar dat een individuele akkerbouwer dat niet kan betalen, stelt de brancheorganisatie.