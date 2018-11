FAO: prijzen staan stevig, ondanks grote productie

Productie tarwe, mais en sojabonen gestegen.

De markten zijn afgelopen weken in rustiger vaarwater terecht gekomen, nadat de gevolgen van het ongunstige weer grotendeels zijn vervaagd. Ondanks stevige productieverwachtingen zet een goede vraag de prijzen op een relatief hoog niveau. Dat blijkt uit de november-publicatie van de Amis-prognose (Agricultural Market Information System) van de wereldvoedselorganisatie FAO.

Sterke prijsbewegingen in valuta- en energiemarkten lijken weinig invloed te hebben op de graanmarkten. Langzamerhand wordt steeds meer gekeken naar de groeiomstandigheden van de gewassen die zijn geplant of nog moeten worden geplant.

Meer tarwe

Voor tarwe is de verwachte productie in de wereld voor 2018-’19 flink gestegen sinds de vorige maandprognose. De FAO gaat uit van een tarweproductie van 727,9 miljoen ton; een stijging van 5,5 miljoen ton. Dat is iets lager dan waar het Amerikaanse landbouwministerie USDA en de International Grains Council van uitgaan. Grotere opbrengsten in China compenseren ruimschoots de tegenvallende tarweproductie in Australië. De voorraden tarwe stijgen daardoor van 255,5 miljoen ton naar 264,4 miljoen ton. Het verbruik neemt in seizoen 2018-’19 iets toe vergeleken met het voorgaande seizoen.

Lees verder onder de afbeelding.

Maisproductie neemt toe

Ook de maisproductie is gestegen, voornamelijk door betere vooruitzichten in Canada en Indonesië. De wereldwijde maisproductie stelt de FAO voor seizoen 2018-’19 vast op 1.068,9. Dat is een stijging van 2,5 miljoen ton vergeleken met de oktober-prognose. Ook het verbruik neemt toe, omdat het voergebruik in verschillende landen toeneemt. De maisvoorraad zakt daardoor juist iets, voornamelijk door minder voorraad in Argentinië, Brazilië, China en de Verenigde Staten.

Productie sojabonen gestegen

Voor sojabonen is de productie ook iets naar boven bijgesteld op 371,1 miljoen ton. Argentinië, Canada en Oekraïne verwachten meer sojabonen te oogsten en dat compenseert de lagere Braziliaanse opbrengst ruim. De wereldwijde voorraad sojabonen stijgt ook iets naar 54,2 miljoen ton.