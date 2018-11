Aviko sluit na 4 jaar Zuid-Duitse fabriek

Aviko sluit de aardappelproductenfabriek in het Zuid-Duitse Oberdolling. De activiteiten zijn verliesgevend en er is geen zicht op verbetering, zegt algemeen directeur Albert Markusse van Cosun, eigenaar van Aviko. “Het is een rigoureuze beslissing, maar het kan niet anders.”

Aviko kocht in 2014 een belang van 60% in Amberger in Oberdolling. Het bedrijf was toen eigendom van de broers Martin en Wolfram Amberger en draaide een omzet van € 35 miljoen. 2 jaar geleden werd Aviko 100% eigenaar van Amberger. Het bedrijf produceert lokale aardappelspecialiteiten als Knödel, Garkartoffeln en Kartoffelsalat, voornamelijk voor de thuismarkt in Beieren.

Sluiting fabriek eind 2018

Cosun verwacht dat de fabriek nog voor het einde van het jaar wordt gesloten. Markusse: “Amberger exporteert ook naar Oostenrijk en Zwitserland. Initiatieven om de resultaten te verbeteren, hebben niet het gewenste effect gehad. De activiteiten zijn verliesgevend en er is onvoldoende zicht op verbetering. Daarom is de beste optie om de fabriek te sluiten. Ongeveer 150 medewerkers verliezen helaas hun baan. Enkelen kunnen worden overgeplaatst naar de Aviko-fabriek in Rain am Lech, eveneens in Beieren.”

Activiteiten Amberger verplaatsen geen optie

Het is geen optie de activiteiten van Amberger te verplaatsen naar de fabriek in Rain am Lech, zegt Markusse. “Amberger produceert voor de koelverse markt. In Rain am Lech produceren we diepvriesproducten. Mogelijk dat we voor delen van Amberger nog een koper vinden, zoals de bezittingen, de merken of de gebouwen. In zijn geheel verkopen is niet gelukt.”

Beieren is een grote afzetmarkt voor aardappelproducten. Markusse: “Maar het is ook een lastige afzetmarkt om geld te verdienen.”

Aviko in 2014 nog enthousiast over Amberger

In 2014 was Aviko nog enthousiast over de aankoop van Amberger. Toenmalig Aviko-directeur Martin van de Ven noemde Amberger een aantrekkelijke partner. “Wij produceren in Beieren in Rain am Lech alleen diepvriesfrites. Amberger produceert daar verse frites en aardappelspecialiteiten. We vullen elkaar aan. Aviko versterkt zo haar positie in de foodservicemarkt in Duitsland en Oostenrijk.”

2018 zwaarste jaar ooit voor bietentelerscoöperatie Cosun

Aviko is een dochterbedrijf van bietentelerscoöperatie Cosun. 2018 wordt financieel het zwaarste jaar ooit voor Cosun. Dat komt omdat dochterbedrijf Suiker Unie voor het eerst in zijn bestaan met verlies draait. Cosun verwacht dat de coöperatie als geheel 2018 nog wel afsluit met winst. In 2017 draaide Cosun een omzet van € 2,1 miljard. Suiker Unie realiseerde 41% van de omzet en Aviko 40%. De rest van de omzet zat bij de andere drie dochterbedrijven Sensus, SVZ en Duynie.