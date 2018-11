Avebe introduceert melkvrije kaas

Aardappelverwerker Avebe heeft op basis van aardappelzetmeel en hoogwaardig aardappeleiwit plantaardige kaas ontwikkeld, dus geheel melkvrij.

Het ziet eruit als kaas, het smaakt naar kaas, het ruikt naar kaas, maar het is volledig melkvrij, aldus Avebe. Hoofdingrediënt van de plantaardige kaas is Perfectasol D520, een unieke combinatie van aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Avebe won met dit product recent de Most Novel Protein Ingredient-Award op de Bridge2Food Protein Summit 2018.

Perfectasol D520 maakt het samen met zonnebloemolie, water en zout mogelijk om een 100% plantaardige kaas te maken. Deze kaas heeft dezelfde eigenschappen als kaas op basis van melk; goed te raspen of in plakken te snijden, met uitstekende smelteigenschappen en met de ‘stretch’ van mozzarella. Perfectasol D520 heeft een neutrale smaak en kleur en is ‘clean label’ (geen e-nummers).

Avebe werkt aan meer plant-based ‘zuivel’-producten

De kaas bevat geen melk en is volgens Avebe een uitstekend alternatief voor veganisten en mensen met lactose-intolerantie of melkeiwit-allergie.

Het Avebe Innovatiecentrum werkt op dit moment ook aan andere plant-based ‘zuivel’-producten, zoals volledig plantaardige ijsjes, pudding, yoghurt en feta.