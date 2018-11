Natuur en Milieu wil af van discussie over middel

Stichting Natuur & Milieu wil straks niet meer met supermarkten discussiëren over het bannen van middelen, maar over milieuonvriendelijke teelten of rassen.

Dat zei Jelmer Vierstra op het Groente & Fruitcongres in Rotterdam. Vierstra is programmaleider bij Natuur & Milieu en betrokken bij verduurzaming van de keten voor Albert Heijn.

Over 2 jaar is de milieubelasting van een teelt of ras precies in kaart gebracht. Vierstra: “Onze droom is dat we niet meer naar retail hoeven om over middelen te praten, maar over rassen. Als er appelrassen liggen met hoge milieubelasting, moet je dan telers niet vragen andere rassen te telen?”

Volgens Vierstra zijn hierover recent positieve gesprekken zijn gevoerd met Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), Wageningen University & Research (WUR) en diverse LTO’s. Emissiebeperkende maatregelen en steeds betere digitale teeltregistratie maken zo’n stap snel mogelijk, stelde Vierstra.

Rekenen per hectare of kilo product

Onduidelijk is nog of milieubelasting in de nieuwe methodiek berekend zal worden per geteelde hectare of per kilo product. Dat maakt in deze discussie uit. Vierstra kan op voorhand niet zeggen of biologisch dan duurzamer blijkt als gerekend wordt met milieubelasting per kilo product. Zowel de milieulast van chemische als van niet-chemische middelen wordt meegenomen.

Na 2 jaar proefdraaien wil Albert Heijn met telers en Natuur & Milieu tot sluitende teelteisen komen. Dat zou per januari moeten ingaan, maar Vierstra stelde dat dit niet gehaald wordt, omdat de teeltgegevens nog bestudeerd worden.

Ook in de keten van Lidl worden de eisen binnenkort vastgesteld. De keten eist Planet Proof of een vergelijkbaar schema dat door CLM wordt gevoerd.