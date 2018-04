Export Nederlands varkensvlees breekt record

Nederland exporteerde vorig jaar een record hoeveelheid varkensvlees.

Dat meldt de Britse Agriculture and Horticulture Development Board Pork (AHDB Pork). AHDB Pork baseert zich op data uit de Global Trade Atlas van IHS Maritime & Trade. Het totale exportvolume was met 913.400 ton groter dan ooit sinds de start registratie in 1997. Ten opzichte van 2016 nam de export 6% toe.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Meer naar Duitsland afgezet

De export naar Europese lidstaten groeide vorig jaar met 17%, ten opzichte van een jaar eerder. Italië blijft de belangrijkste afnemer met een volume van 148.000 ton, een toename van 7%. De grootste groei vond plaats in de afzet naar Duitsland. De export naar onze oosterburen steeg met 20% naar een omvang van 132.000 ton. Griekenland importeerde vorig jaar 105.000 Nederlands varkensvlees, een stijging van 7%. De export naar het Verenigd Koninkrijk (VK) steeg 11% tot een volume van 65.000 ton.

Minder varkensvlees naar China

Tegenover de stijgende afzet naar landen binnen de Europese Unie (EU), staat een daling van maar liefst 18% van de export naar landen buiten EU. Hoofdzakelijk door een daling van de export naar China. Dat land nam 27% minder varkensvlees uit Nederland af dan een jaar eerder. Desondanks blijft China de belangrijkste niet-Europese exportbestemming voor Nederland. Ook de export naar Zuid-Korea en Japan daalde met respectievelijk 20% en 50%, aldus AHDB. Lichtpuntjes waren er ook bij de overzeese export. De afzet van varkensvlees naar Hong Kong en Australië groeide wel.