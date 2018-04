€ 550.000 voor ontwikkeling stal ‘Familievarken’

Provincie Noord-Brabant stelt een lening van € 550.000 beschikbaar aan bedrijf Big Developments ten behoeve van de ontwikkeling van het stalconcept Het Familievarken.

De lening is onderdeel van het pakket ondersteunende maatregelen waarmee de provincie Noord-Brabant de veehouderij stimuleert om versneld te verduurzamen. De gemeente Boekel is van plan een omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van de innovatieve stal.

Ontwerp gebaseerd op natuurlijk gedrag varkens

De stal is ontwikkeld vanuit het natuurlijke gedrag van varkens en heeft een ‘varkenstoilet’ waar de dieren kunnen mesten. Dit toilet zorgt er voor dat de mest direct uit de stal verdwijnt. De verwachting is dat de stal daardoor nauwelijks ammoniak en stank zal uitstoten zonder gebruik te maken van een luchtwasser. De bodem is ingestrooid met zand, zodat de varkens volop kunnen wroeten en zoelen (een zandbad nemen).

Verschillende diergroepen onder één dak

Het gedrag van de varkens wordt van minuut tot minuut geregistreerd om het juiste mestgedrag te stimuleren, om het juiste voer bij het juiste varken te krijgen en om het klimaat zo optimaal mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat een varkensstal die zeer diervriendelijk is, nauwelijks geur en ammoniak produceert en lekker varkensvlees oplevert. In de stal leven verschillende diergroepen onder één dak door elkaar heen.