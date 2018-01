Meer slingerziekte bij vleesvarkens in najaar

Het aantal meldingen van slingerziekte en speendiarree bij vleesvarkens loopt in het najaar op tot 10%.

Dat blijkt uit cijfers over 2016 en 2017 vanuit de Online Monitor, die nu 2 jaar operationeel is. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldt dat de bekende risicofactoren, lage staltemperatuur of tocht in het najaar, mogelijk meer optreden.

Stalklimaat en voersamenstelling

Van alle diagnoses die gesteld worden op varkensbedrijven gaat 3% tot 6% over slingerziekte en speendiarree, veroorzaakt door E. coli. In 95% van de gevallen zijn dit diagnoses bij gespeende biggen en voor 5% bij pas opgelegde vleesvarkens. Naast het stalklimaat heeft ook de voersamenstelling invloed op het optreden van slingerziekte en speendiarree, met name het ruwvezelgehalte en de hoeveelheid en kwaliteit van het eiwit.