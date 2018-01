Eigen handelen sleutel bij antibioticagebruik

Varkenshouders moeten kritisch naar hun eigen handelen kijken om het antibioticagebruik verder te verlagen.

“Kijk kritisch naar je eigen handelen.” Deze oproep doet Antoine van Loon, verkoopdirecteur van Coppens diervoeding aan veelgebruikers van antibiotica tijdens de twaalfde editie van het praktijksymposium hogere varkensgezondheid in het Evoluon in Eindhoven. Het symposium is een initiatief van Boerderij, Coppens en PIC.

“De varkenshouder staat zelf aan het roer om het gebruik van antibiotica te verlagen”, zegt Van Loon. Via benchmarking is het mogelijk meer zicht te krijgen op de gang van zaken in het individuele bedrijf en wordt vergelijking met collega’s mogelijk.

Antibioticagebruik 57% lager

Dat het in zijn algemeenheid goed gaat met verlaging van antibioticagebruik blijkt uit de cijfers. De varkenssector is er in geslaagd het antibioticagebruik met 57% te verlagen. Het buitenland kijkt met veel belangstelling hoe de Nederlandse sector dat doet, betoogt Van Loon. Hij pleit voor samenwerking op gebied van diergezondheid en te leren van elkaar om te komen tot hogere gezondheid.

Van Loon stond in zijn betoog stil bij de toenemende dreiging van Afrikaanse varkenspest in Europa. Ziekten weren, het thema in 2017, is daarom erg actueel.