Varkenshouder moet buren compenseren voor stankoverlast

De varkensstallen van Roel Hakvoort zorgen voor te veel stankoverlast, stelt de rechtbank Gelderland in Zutphen.

De veehouder moet daarom een schadevergoeding betalen aan drie buurtbewoners. Dit vonnis biedt volgens advocaat Valentijn Wösten mogelijkheden voor meer buurtbewoners om bezwaar te maken tegen geuroverlast afkomstig van stallen. Wösten vertegenwoordigt zeventien buurtbewoners in de civielrechtelijke zaak tegen Hakvoort. De hoogte van de schadevergoedingen wordt later bepaald.

Luchtwasser niet voldoende

De veehouder gaat in hoger beroep en wil daarom geen commentaar geven op de uitspraak. Hij heeft vanwege milieueisen een een chemische luchtwasser in gebruik, maar deze reduceert de emissie van geur niet voldoende, berekende de rechter aan de hand van de dieraantallen en installaties in de stal.

‘Meer rekening houden met omgeving’

Advocaat Wösten daagde eerder de staat wegens tekortkomingen in de wetgeving voor stallen. “De huidige wetgeving beschermt omwonenden niet voldoende tegen de emissies. Veehouders zullen meer rekening moeten gaan houden met hun omgeving,” verwacht hij. Hakvoort heeft dat volgens Wösten onvoldoende gedaan.

Meer gelijkwaardige procedures

Wösten is overtuigd van het juridisch fundament van de rechtszaak en ziet het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. Hij sluit niet uit dat meer van zijn clienten een gelijkwaardige procedure zullen starten.